Agência Brasil O economista Paulo Guedes afirma que deixará o país após a posse de Lula

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito a interlocutores que deixará o Brasil após a posse de Lula, afirma a colunista do GLOBO, Bela Megale. "Vou deixar isso aqui e quem vai ficar com o problema são vocês", disse o ministro em diversas ocasiões.



Guedes estaria irritado por não ter seu trabalho reconhecido da maneira que gostaria. Segundo ele, seu trabalho à frente da pasta teria "consertado" erros das gestões petistas.

Aliados do ministro, no entanto, não veem Guedes deixando o país. As ameaças seriam apenas bravatas para demonstrar descontentamento.

O ministro tem afirmando a interlocutores que, depois de deixar o governo, quer “sossego” e “cicatrizar as feridas”. Ele também diz que o governo eleito "vai ter que trabalhar".