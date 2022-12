MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita Federal

O governo publicou nesta segunda-feira (5) no Diário Oficial da União a abertura do concurso para a Receita Federal. São 230 vagas de auditor-fiscal, com salário de R$ 21 mil, e outras 469 para o cargo de analista-tributário, que recebem R$ 11,6 mil.

As inscrições seguirão abertas do dia 12 de dezembro deste ano até o dia 19 de janeiro de 2023. A taxa de inscrição é de R$ 210,00 para o cargo de auditor-fiscal e de R$ 115,00 para o cargo de analista-tributário.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Desde junho deste ano a abertura do certame estava aprovada no Ministério da Economia. Cada cargo terá 5% das vagas reservadas para PcD (Pessoa com Deficiência) e 20% para negros.

Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela aplicação. Vale lembrar que são isentas da taxa de inscrição as pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e for doador de medula, mediante solicitação e comprovação.

As provas estão previstas para 19 de março de 2023 em todas as capitais do pais.

Se aprovados, os candidatos passarão pela fase de formação profissional, de forma retoma ou presencial em Brasília, Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).