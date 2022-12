iStock PIB cresceu mais em 2021 do que o revelado anteriormente

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (1º) uma revisão dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que apontou para um crescimento maior do que o revelado anteriormente no ano passado e nos dois primeiros trimestres deste ano. A revisão foi divulgada junto com o resultado no último trimestre, quando o PIB desacelerou e variou 0,4% .



De acordo com os novos dados, o PIB de 2021 cresceu 5%; o valor divulgado anteriormente era de 4,6%. Já no primeiro trimestre deste ano, a alta foi de 2,4%, e não de 1,7%, enquanto no segundo trimestre o crescimento da economia brasileira foi de 3,7%, e não de 3,2%.

Assim como todos os institutos globais de estatística, o IBGE tem o costume de revisar os dados da série histórica com frequência, o que geralmente acontece no terceiro trimestre.

"Aproveita-se este momento para introduzir, nas séries trimestrais, atualizações nas séries de dados adotadas e, se for o caso, aperfeiçoamentos metodológicos", explica o IBGE.