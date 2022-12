Ivonete Dainese Na zona do euro, avanço foi de 0,2% no 3º trimestre

O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro avançou 0,4% no terceiro trimestre desse ano, segundo divulgou o IBGE nesta quinta-feira (1º). O desempenho se mantém na média quando comparado a outras 35 economias que já divulgaram os dados do período, de acordo com levantamento da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

O Brasil está entre os 23 países com crescimento, frente a 12 com retração, na comparação com o trimestre anterior.

China, Arábia Saudita, México, Colômbia e Noruega são os cinco que mais cresceram no trimestre passado, de julho a setembro. Enquanto isso, República Tcheca, Hungria, Chile, Eslovênia e Letônia ocupam as últimas posições.

A China superou as expectativas e cresceu 3,9% no terceiro trimestre, apesar da política de "Covid zero" que vem impondo lockdowns pelo país.

O PIB dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anual de 2,9% no terceiro trimestre de 2022, de acordo com a segunda estimativa divulgada pelo Bureau of Economic Analysis.

Já na zona do euro, o crescimento é mais modesto, de 0,2%. Na comparação anual, o PIB do bloco cresceu 2,1%.

A expectativa do FMI (Fundo Monetário Internacional) é que o Brasil cresça 2,8% neste ano, abaixo da economia global, que deve saltar 3,2% na média.

Analistas do mercado apontam para um avanço do PIB de 2,81% no ano, enquanto o governo federal estima uma alta de 2,7%.