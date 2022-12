Marcello Casal Jr/Agência Brasil PIB do Brasil desacelerou no último trimestre

O crescimento de 0,4% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no terceiro trimestre deste ano fez o Brasil cair para a 24º posição no ranking global, de acordo com a agência de classificação de risco Austin Rating.



Em uma lista com 52 países, o Brasil é a 24º economia que mais cresceu no terceiro trimestre de 2022. No segundo trimestre, o país havia ficado em 7º lugar.

Apesar da queda no ranking, o Brasil continua a frente de economias como Alemanha, Espanha e França, que ocuparam, respectivamente, a 29ª, 30ª e 32ª colocações.

Dentre os países da América Latina, a Colômbia ficou à frente do Brasil, com crescimento do PIB de 1,6%, e apareceu no top 10. Em todo o mundo, o país com maior crescimento foi a China, com 3,9%.

Para este ano, a Austin Rating estima que o Brasil crescerá 2,7%; em 2023, a expectativa é de PIB em 0,7%. Veja a seguir os 10 países com maior PIB no terceiro trimestre.



Top 10 do PIB no terceiro trimestre de 2022

China: 3,9% Filipinas: 2,9% Arábia Saudita: 2,6% Malásia: 1,9% Taiwan: 1,8% Indonésia: 1,8% Colômbia: 1,6% Noruega: 1,5% Chipre: 1,3% Romênia: 1,3%