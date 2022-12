Luciano Rodrigues Pix bate recorde de transações diárias

Foram feitas 99,4 milhões de transações por Pix nesta quarta-feira (30), um novo recorde diário, segundo o Banco Central. A data coincide com o último dia para depositar a primeira parcela do 13º salário.

Desde o lançamento, em novembro de 2020, o Pix já superou DOC e TED como meio de pagamento mais utilizado pelo brasileiro. O recorde anterior havia sido em 7 de outubro, com 93,7 milhões de depósitos.

Segundo o último levantamento, em outubro deste ano, o BC já havia registrado 28 bilhões de transações pelo sistema, somando R$ 14 trilhões em movimentações.

As transações entre pessoas físicas ainda lideram, representando 67% do total, mas pagamentos de pessoas para empresas ganham relevância a cada mês –houve um salto de 5% para 23% das operações.

As transações entre empresas são 3% da fatia, mas contam com 37% do volume de recursos.

A segunda parcela do 13º deverá ser paga até 20 de dezembro, mas o BC não informou se espera bater novamente o recorde.

Até o momento, o Pix já conta com mais de 523 milhões de chaves, sendo de 138 milhões de usuários.