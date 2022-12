Fernando Frazão/Agência Brasil Haddad: Governo Lula deve enviar nova regra fiscal em 2023 com a reforma tributária

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad afirmou nesta quarta-feira (30) que o próximo governo vai mudar o arcabouço fiscal, bem como enviará uma reforma tributária para o Congresso Nacional ainda em 2023.

Haddad explicou que a PEC de Transição, que exclui despesas do teto fiscal, ganha tempo para o governo discutir uma proposta com integrantes da equipe de economistas que assessora o PT.

"Estamos ganhando, com a PEC, tempo para abrir uma discussão com a sociedade, e temos uma perspectiva boa de aprovar a reforma tributária no ano que vem. O ideal é que, com a reforma tributária, a gente paralelamente remeta para o Congresso um novo arcabouço fiscal, que aí será coerente com a reforma que terá sido feita", afirmou Haddad, em rápida conversa com jornalistas após participar de reuniões com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.



A PEC exclui do teto de gastos o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 no próximo ano, além de R$ 150 por crianças até seis anos, bem como recompõe áreas que perderam verba no Orçamento.

O ex-ministro da Educação está entre os mais cotados para o ministério da Fazenda, mas o nome esfriou depois que ele embarcou para São Paulo para prestigiar a posse da esposa como professora titular da USP.

Haddad passou a integrar a equipe de economistas de transição, além de representar, a pedido de Lula, o PT em encontros com o mercado financeiro.

Haddad também confirmou na entrevista que Lula irá aos Estados Unidos antes da posse, encontrar-se com o presidente norte-americano Joe Biden.

Na segunda-feira, Lula recebe, em Brasília, dois enviados do presidente norte-americano, o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, e o assessor para América Latina, Juan Gonzalez.