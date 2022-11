Marcello Casal Jr/Agência Brasil Saque pode ser feito até o final do ano

Mais de 440 mil trabalhadores ainda não sacaram o valor referente ao PIS/Pasep dos meses trabalhados em 2020. Ao todo, R$ 387 milhões estão disponíveis para serem sacados até o dia 29 de dezembro deste ano.



De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, 134,7 mil pessoas podem sacar dinheiro do PIS, enquanto 306,8 mil podem retirar o valor do Pasep. Os números equivalem a 1,7% do total de abonos pagos no ano de 2020.

Têm direito ao abono trabalhadores inscritos no programa há pelo menos cinco anos, que receberam em média até dois salários mínimo no ano-base (no caso, 2020), que trabalharam ao menos 30 dias e que tenham os dados informados por seus empregadores no Relatório Anual de Informações Sociais (Rais).

Enquanto o PIS é destinado a trabalhadores de empresas privadas, o Pasep é para funcionários de empresas pública ou mistas.



O pagamento do abono do PIS é feito pela Caixa Econômica Federal, enquanto o dinheiro do Pasep pode ser sacado pelo Banco do Brasil.