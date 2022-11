Reprodução/Twitter Confusão na inauguração da loja da Shein em São Paulo





A Shein, loja chinesa focada no mercado de roupas, inaugurou, neste sábado , uma loja física localizada no estado de São Paulo. O estabelecimento foi instalado no shopping Vila Olímpia.

O inauguração foi marcada por longas filas e até mesmo por confusões entre os clientes. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas trocando empurrões no interior da loja.

Os registros de confusão vão fazer com que a Shein encerre o expediente às 17h30, mais cedo do que o progamado. A programação indicava que a loja ficaria aberta até às 21h30.

Além disso, haverá limite para a entrada no provador, e cada comprador poderá entrar apenas 4 vezes no local para provar as roupas e poderá permancer na loja durante 20 minutos.

Na abertura de lojas temporárias da Shein em Nova York, funcionários tiveram de colocar avisos condenando subornos de clientes que queriam furar a fila de espera.

No Brasil, a mesma proposta de pop up store aconteceu em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Para 2023, estão previstas quatro novas lojas temporárias da marca pelo país. Além de NYC e das capitais brasileiras, cidades como Paris e Sidney já receberam a loja de varejo para experiências similares.

"Queremos expandir no país e pretendemos abrir, no mínimo, mais quatro pop-up stores em 2023. Ainda não podemos informar em quais cidades elas serão abertas, mas pretendemos levá-las para outras regiões do Brasil", afirmou Felipe Feistler, gerente geral da Shein no Brasil.