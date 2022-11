FreePik Gasolina fica mais cara em todo o Brasil

O preço da gasolina nos postos de combustível teve alta pela quinta semana seguida no Brasil, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Pela primeira vez desde o início de setembro, o valor do litro voltou a ser superior a R$ 5.



Nesta semana, o valor médio do litro da gasolina nos postos brasileiros chegou a R$ 5,02, contra R$ 4,98 na semana passada. O valor mais alto foi registrado na cidade de São Paulo, com litro do combustível chegando a R$ 7,54.

O preço da gasolina está subindo mesmo sem a Petrobras aplicar reajustes. Segundo cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a defasagem do combustível em relação ao Preço de Paridade de Importação (PPI) está em 5% (R$ 0,17 por litro).

Apesar do PPI ser a política de preços usada pela estatal para reajustar os combustíveis nacionalmente, nenhuma correção é feita desde o início de setembro, quando houve queda de 7% no preço da gasolina nas refinarias.