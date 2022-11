Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil Abras vai promover o Dia dos Supermercados

A Black Friday é só no próximo dia 25, mas já tem muita loja oferecendo descontos antecipados. A ideia não é diferente nos supermercados.

Neste sábado (12), Associação Brasileira de Supermercados (Abras) vai promover o Dia dos Supermercados e oferecerá descontos em produtos. Segunda a associação, mais da metade das redes supermercadistas aderiram à ideia.

Entre os principais supermercados que aderiram ao movimento estão o Pão de Açúcar, Carrefour, Zaffari (RS), Muffato (PR) e Savegnago (SP).

O movimento tem objetivo de alavancar as vendas dos supermercados e já promover as promoções da Black Friday. A expectativa é as vendas na data deste ano superem as de 2021.

A Abras liberou os supermercados escolherem quais produtos devem receber os descontos. O percentual também será decidido por cada empresa. A associação acredita no sucesso da data e já avisou as redes de supermercados que repetirá o evento nos próximos anos. Segundo a Abras, as promoções serão liberadas sempre no segundo sábado de novembro.





Desabastecimento

A entidade e os principais supermercados que aderiram ao evento garantiram haver estoque suficiente de produtos para este fim de semana. Segundo a Abras, o abastecimento das redes foram normalizados ainda na semana passada.

Entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro, supermercadistas registraram desabastecimento de frutas, verduras e legumes após a paralisação de caminhoneiros, que não aceitavam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano. Houve, inclusive, alimentos desperdiçados devido à demora nas entregas dos produtos.