Agência Brasil Ilan Goldfajn foi indicado por Paulo Guedes

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) encerrou o prazo para indicações à presidência da instituição, confirmando a candidatura do ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn, indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.



A indicação foi feita nas vésperas das eleições brasileiras e, depois da vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega escreveu uma carta pedindo para que a eleição fosse adiada e o futuro governo pudesse sugerir outro nome. A carta foi enviada à secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e aos governos de Chile, Colômbia e Argentina

Na carta, Mantega dizia falar em nome do novo governo, afirmando que Lula gostaria de fazer outra indicação. O adiamento, porém, não foi realizado, e Ilan Goldfajn foi oficializado como o candidato brasileiro. Confira os nomes que concorrem à presidência do BID:

Cecilia Todesca Bocco, nomeada pela Argentina;

Gerard Johnson, nomeado por Trindade e Tobago;

Gerardo Esquivel Hernández, nomeado pelo México;

Ilan Goldfajn, nomeado pelo Brasil;

Nicolás Eyzaguirre Guzmán, nomeado pelo Chile.

Neste domingo (13), os candidatos serão entrevistados pelos governadores do BID. A eleição está marcada para o dia 20 de novembro.