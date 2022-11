Divulgação A fast fashion chinesa chega em São Paulo na próxima semana



A Shein, loja chinesa focada no mercado de roupas, abrirá uma pop up store em São Paulo. Entre os dias 12 a 16 de novembro, serão mais de 11 mil peças disponíveis na vitrine temporária no shopping Vila Olímpia, na zona sul da capital paulista.

A abertura da loja comemora o 11.11, ou o double eleven. Na china, a data comemora o Dia dos Solteiros, e faz parte do mercado de varejo chinês. Já no Brasil, com a proximidade à Black Friday, os descontos se acumulam e trazem um calendário recheado de promoções.

A loja estará aberta de segunda à sábado, das 10h às 21h30, e aos domingos das 14h às 20h. Contudo, durante a abertura de lojas temporárias da Shein em Nova York, funcionários tiveram de colocar avisos condenando subornos de clientes que queriam furar a fila de espera.

No Brasil, a mesma proposta de pop up store aconteceu em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Para 2023, estão previstas quatro novas lojas temporárias da marca pelo país. Além de NYC e das capitais brasileiras, cidades como Paris e Sidney já receberam a loja de varejo para experiências similares.

"Queremos expandir no país e pretendemos abrir, no mínimo, mais quatro pop-up stores em 2023. Ainda não podemos informar em quais cidades elas serão abertas, mas pretendemos levá-las para outras regiões do Brasil", afirmou Felipe Feistler, gerente geral da Shein no Brasil.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG