Ex-ministro e um dos integrantes da equipe de transição do PT, Aloísio Mercadante, afirmou nesta terça-feira (8) que o valor do salário mínimo será decidido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Durante a campanha, Lula prometeu retomar a política de aumento real do piso, mas não disse de quanto seria esse reajuste. Durante os 4 anos do mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL), o salário não teve reajuste real.

"Quem anuncia o salário mínimo é o presidente Lula" afirmou Mercadante, quando perguntado se estaria confirmado o valor de R$ 1.320 para o piso nacional em 2023.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023 enviado pelo governo Bolsonaro prevê salário mínimo de R$ 1.294, corrigido pela projeção de INPC e sem reajuste real.

Hoje, o salário mínimo é de R$ 1.212. O escalado do PT por negociar o Orçamento para o próximo ano com o Congresso foi Wellington Dias, que já mencionou os R$ 1.320 anteriormente.

O acréscimo deve entrar na PEC de Transição, que está sendo debatida por integrantes do próximo governo a fim de viabilizar as promessas de campanha que ficaram fora da LDO.