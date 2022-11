Reprodução/US PowerBall Lottery Sorteio deve ocorrer ainda hoje

A Powerball, loteria mais tradicional dos Estados Unidos, está acumulada em US$ 1,9 bilhões, aproximadamente R$ 10 bilhões. O sorteio estava previsto para a madrugada desta terça-feira (8), mas foi adiado por questões de segurança.



Os organizadores afirmaram em nota que uma das 48 lotéricas que participam do jogo "ainda está processando as vendas e os dados das apostas". É obrigatório que todas as casas participantes entreguem todas as informações dos bilhetes vendidos antes do sorteio.

"Assim que o Powerball receber a apresentação pendente, a tiragem irá seguir", concluiu o comunicado.

A intenção dos organizadores é realizar o sorteio ainda hoje, entre o final da manhã e o início da tarde no horário de Brasília.

As apostas já estão encerradas, mas uma das loterias aceitou apostar brasileiras por meio de sites especializados.

Este é o maior prêmio da história da loteria americana. Em 2016, o sorteio acumulou até US$ 1,586 bilhão, quando foi repartido entre 3 apostadores.

Atualmente é necessário acertar 5 de 69 números e 1 PowerBall entre 1-26 para ganhar o primeiro prêmio. Há ainda a opção da bola bônus, o PowerPlay, que pode ser acrescentada à aposta simples, aumentando o valor para todos os prêmios, exceto o prêmio principal e o segundo prêmio (onde o valor é fixo).

Nos Estados Unidos, cada bilhete custa US$ 2 (cerca de R$ 10).