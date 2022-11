Divulgação Ranking da Great Place to Work inclui 39 empresas no Estado

O ranking anual Great Place to Work lista as melhores empresas para se trabalhar, de acordo comavaliações feitas pelos próprios colaboradores. Em 2022, a Pitang Agile IT, empresa sediada no Recife que desenvolve serviços e soluções de alta qualidade em Tecnologia de Informação, conquistou o primeiro lugar no ranking das melhores em Pernambuco na categoria Médias Empresas, superando outras 38 concorrentes certificadas. Iniciativas de diversidade implantadas este ano foram decisivas para o reconhecimento.

A Pitang atingiu uma aprovação de 92%, índice expressivo, visto que abriga atualmente mais de 400 colaboradores.

“Para nós, esse é o principal reconhecimento, porque somos uma empresa feita por pessoas. Nosso maior patrimônio são os nossos colaboradores, com quem a gente tem que ter o maior cuidado”, aponta o sócio-diretor da companhia, Claudio de Castro.

“A surpresa da vitória é boa, mas nos deu também a certeza de que estamos fazendo a coisa certa, sabendo cuidar de pessoas. No momento em que a gente vive um turnover muito grande de profissionais de tecnologia no Brasil, ser reconhecido pelos nossos colaboradores, a maioria deles programadores, com 92% de aprovação, é muito positivo. É o que faz a diferença”, completa.

Há cinco anos, a Pitang vem sendo listada entre as 10 melhores empresas do Estado, tendo finalmente alcançado a primeira posição agora.

“Nós defendemos sempre que nossa gente é nosso maior bem. Sem cada pessoa que se empenha diariamente a construir as soluções que oferecemos, não seria possível chegarmos aonde chegamos. Somos uma empresa forte, robusta e que trabalha não só para o mercado externo, mas também para o ‘mercado’ interno, que são nossos colaboradores”, pontua o também sócio da empresa, Janguiê Diniz.

Neste ano, a companhia contratou uma consultoria de diversidade, para aprimorar iniciativas internas.

“A consultoria percebeu que nós já vínhamos cuidando bem dos pontos que foram analisados, e que implementamos rapidamente outros que eles destacaram. Sempre tratamos bem a questão da diversidade na Pitang, criamos essa cultura disruptiva que traz inúmeros benefícios aos nossos colaboradores e, por consequência, a toda a empresa”, cita Claudio de Castro.

André Franco é inside sales na Pitang há mais de 10 anos e se sente acolhido, reconhecido e valorizado na empresa.

“A Pitang sempre se preocupou em criar uma cultura de diversidade, em que as pessoas possam ser quem elas são de verdade. Esse é um dos motivos, dentre vários, que me fazem permanecer até hoje”, comenta.

“Falar sobre diversidade ainda é um tabu para muitas empresas, mas pra Pitang deixou de ser faz muito tempo. Eu sou um homem gay, preto, pobre, umbandista e sempre fui muito aceito, respeitado e feliz dentro da empresa. Eu sou mais feliz ainda em saber que a nossa empresa tem traçado novos caminhos em busca de um ambiente mais democrático e inclusivo. Acredito que tudo isso é resultado de uma empresa que entende o seu papel social e que se preocupa com a pluralidade”, acrescenta.

A Great Place to Work publica anualmente mais de 40 rankings, premiando as Melhores Empresas para Trabalhar em âmbito nacional, regional, setorial (como TI e Saúde) e temático (Melhores Empresas para Mulheres).