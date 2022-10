Reprodução Congresso ocorre entre os dias 5 e 13 de novembro

Nos últimos meses, o metaverso, terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais, tem ganhado cada vez mais destaque no noticiário e gerado curiosidade na população mundial, não à toa, ele será um dos temas centrais do Summit Êxito de Empreendedorismo 2022 , maior Congresso de Empreendedorismo, Inovação e Marketing Digital do Brasil. Uma das grandes novidades desta edição, serão apresentações realizadas em um ambiente no metaverso, que foi desenvolvido pelo Peixe 30, rede social para relacionamento e desenvolvimento profissional por meio de vídeos de até 30 segundos.



“Estamos muito empolgados em poder proporcionar uma nova experiência ao público que vai acompanhar esta edição do Summit Êxito de Empreendedorismo”, relata o idealizador do evento e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz. “A gente escuta muito sobre o tema, mas na prática, ainda é algo que está sendo implementado aos poucos. Temos muito orgulho em ser um dos pioneiros em trazer uma estrutura incrível”, finaliza.



O ambiente do metaverso que será usado no Summit Êxito de Empreendedorismo 2022 será o spacion, que foi escolhido por ser um metaverso mais moderno, onde as pessoas podem acessá-lo sem a necessidade de baixar um programa. Nele, foi construída uma área com diversos ambientes. A principal será o local onde acontecerá as apresentações, onde os convidados, todos embaixadores do Peixe 30, especialistas em RH, mercado de trabalho e desenvolvimento profissional, vão participar de uma mesa redonda com três profissionais de cada vez, acompanhados por uma plateia. O assunto central será sobre carreiras e mercado de trabalho.



“A nossa expectativa é somar forças, porque o tema principal do Summit Êxito este ano é justamente esse, a realidade virtual, metaverso, o que está por vir, novidades. Então, o Peixe 30, ele está trazendo isso de forma prática. Queremos mostrar isso acontecendo de verdade através do Peixe 30. Vai ser um evento prático dentro de uma programação, que é sobre metaverso e realidade virtual”, ressalta o diretor executivo do Peixe 30, Willian Valadão, que dá um spoiler do que o público pode esperar. “Um conteúdo muito rico porque os profissionais que vão estar ali dentro são especialistas, em sua grande maioria, que têm milhões e milhões de seguidores. Estamos trazendo isso não como tendência, mas realidade”, finaliza.



As apresentações ficarão por conta do Palestrante, mentor, Top Voices 2020, escritor e autor do livro Seja Egoísta com sua Carreira, Luciano Santos; LinkedIn Top Voice e autor do livro Carreiras Exponenciais, Eberson Terra; do CEO da Academia do Universitário, Colunista de Carreira na Exame e LinkedIn Top Voice, Diego Cidade; da Job Hunter, Especialista em Recolocação, Palestrante e LinkedIn Top Voice, Tais Targa; da Mentora de Carreira, Estrategista de Carreira e Recolocação Profissional, Carolina Okubo; do Social Selling, Especialista em Vendas Digitais, Palestrante e LinkedIn Top Voices, Douglas Gomides; do CEO Web Jasper, Especialista em Varejo e LinkedIn Top Voice, Michel Jasper; do Fundador da Startup “Eu Me Banco!”, Fábio Louzada; do Criadora de conteúdo, Luisa Couto; Escritor, educador e palestrante, Matheus de Souza; da Empreendedora, escritora e Top Voice LinkedIn, Lais Vargas; do Designer e co-fundador do Minimiza, Breno Vargas; da Criadora do Currículo Gerador de Entrevistas e especialista em empregabilidade, carreiras e LinkedIn, Raquel Amaral; do Fundador e CEO da LEO Learning Brasil, Richard Uchoa; do Palestrante e social Media, Bruno Lacerda; e do Treinamento Social Selling, Co-autor do BestSetter Soft Skills 2 e LinkedIn Top Voice, André Santos.





O Summit Êxito de Empreendedorismo acontece entre os dias 05 e 13 de novembro, totalmente gratuito e on-line. Ao todo, serão mais de 150 palestrantes, divididos em palestras e painéis. Para se inscrever, basta acessar o site www.summitexito.com.br.



Sobre o peixe 30



O Peixe 30 é uma rede social para relacionamento e desenvolvimento profissional por meio de vídeos de até 30 segundos. As pessoas usam os serviços para se apresentar profissionalmente ao mercado, aumentar sua visibilidade, fazer networking, publicar e consumir conteúdos em vídeos e ampliar as suas possibilidades profissionais. O vídeo humaniza e traz dinamismo para os talentos reais da vida real. A missão do Peixe 30 é conectar pessoas e empresas, formando uma grande rede de oportunidades profissionais.



Serviço



Summit Êxito de Empreendedorismo 2022

De 5 a 13 de novembro, das 9h às 21h

Inscrições gratuitas: www.summitexito.com.br

