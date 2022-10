Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13.09.2019 Caixa Econômica Federal





Clientes relataram que os sistemas das lotéricas ficaram fora do ar na manhã desta terça-feira (11), dia em que a Caixa Econômica Federal começa a oferecer o impréstimo consignado do Auxílio Brasil e inicia os pagamentos de outubro do benefício e do vale Gás.

A reclamações nas redes sociais apontam que a instabilidade começou por volta das 6h30. O problema atinge todo o país.

As agências bancárias não estarão abertas nesta quarta-feira (12), por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Por conta disso, contas de consumo poderão ser pagas no dia útil seguinte sem multa, caso a data de venciamento seja a do feriado.

O mesmo vale para carnês de pagamento. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que os boletos costumam vir com datas ajustadas conforme o calendário de feriados nacionais e que o meio eletrônico é uma alternativa para pagar as contas.

Auxílio Brasil

O benefício é oferecido para famílias em situação de extrema probreza, com renda de até R$ 105 por pessoa da família; de pobreza, com renda entre R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa da família; ou de emancipação, quando o beneficiário consegue um emprego formal, porém segue com direito ao auxílio se a renda por pessoa da família for de até R$ 525.

Para ter acesso ao benefício é preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único). O prazo para confirmação é de até 120 dias. A Caixa informa que é possível receber o dinheiro por meio do Caixa Tem, pelo novo cartão do Auxílio Brasil ou pelo cartão antigo do Bolsa Família.

