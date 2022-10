Divulgação Leo Soltz e Luiz Mendes, CEOs da One Big Media e do iG

O Portal iG , um dos principais da internet brasileira, e a One Big Media , espresa especializada em desenvolver e impulsionar criadores de conteúdo, fecharam uma parceria de criação de conteúdo .

O objetivo do acerto é lançar novos canais de conteúdo do portal utilizando a experiência da startup para desenvolver e impulsionar novos canais de conteúdo no iG .

A One Big Media é especialista em gerar conteúdos em vídeo e aumentar a rentabilidade de ativos digitais, principalmente no YouTube e no Kwai, onde conta com mais de 70 milhões de inscritos nos seus 130 canais e 12 bilhões de visualizações acumuladas — sendo 400 milhões delas ao mês.

Leo Soltz, CEO da One Big Media, conta que a startup vai construir, junto com o IG, canais de conteúdo específicos, utilizando as atuais verticais da empresa como matriz. "Vamos nos valer de toda nossa expertise acumulada ao longo dos últimos três anos para impulsionar essa parceria com o iG. Na vertical de automobilismo, por exemplo, uma das mais novas do portfólio da One Big Media , contamos com nomes como Reginaldo Leme e seu canal Automotor , o renomado piloto Cassio Cortes , o jornalista e piloto Flávio Gomes , o multiportal Grande Prêmio e, mais recentemente, os canais Primeiro Stint e Boteco F1 . Somados, são 90 milhões de visualizações e algo próximo de 1 milhão de inscritos", destaca Soltz.

De acordo com ele, a empresa produz mil vídeos por mês , gerando mais de 500 mil novos inscritos e intenso engajamento da base. Vários temas devem fazer parte desta jornada nos próximos meses, como Entretenimento e Comportamento, Mundo Pet, Conteúdo Gospel, Famosos e Cidadania. "Construímos um novo squad exclusivamente para que nosso conteúdo de short e long videos possa ter uma presença marcante e impactante nas paginas do iG . Não se trata apenas de um novo endereçamento, mas sim de uma proposta completa de entender o público e a linguagem nos adequando à mesma", reforça Soltz.

Fundado em 2000, o iG é um dos primeiros portais de notícias do Brasil e peça importante na democratização da internet brasileira no país. Hoje o portal detém cerca de 60 milhões de visitantes únicos por mês, além de reunir no grupo os jornais O Dia e Meia Hora .

Juntos, o grupo possui um alcance de 72 milhões de pessoas. "O iG é um pioneiros na Internet brasileira, já possuindo 22 anos de experiência e fomos um dos precursores em disponibilizar conteúdo de qualidade na internet. Fomos o primeiro portal a fazer uma transmissão ao vivo em vídeo e agora queremos crescer ainda mais em determinadas verticais com esta pareceria conjunta com a One Big Media", conta Luiz Antônio Mendes Jr., CEO do IG.