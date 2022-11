Divulgação/Summit Êxito Summit Êxito de Empreendedorismo

A programação completa da 4ª edição do Summit Êxito de Empreendedorismo está no ar! O evento, que é 100% on-line e gratuita, acontece entre os dias 05 e 13 de novembro e tem como tema central "Realidade virtual e novas tecnologias: como o metaverso impactará o futuro?".

O maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil vai reunir mais de 130 palestrantes, divididos em painéis e palestras individuais. No total, os nove dias juntarão mais de 90 horas de muito conteúdo de qualidade.

O CEO do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques; a CEO da Atom S/A e investidora do "Shark Tank Brasil", Carol Paiffer; o CEO da Bossanova Investimentos, João Kepler; o fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz; a CEO do Centro Hoffman, Heloisa Capelas; e o fundador e CEO da Polishop, João Appolinário; são penas alguns nomes que estarão no evento.

As inscrições para acompanhar o Summit Êxito de Empreendedorismo ainda podem ser realizadas pelo site . Confira, abaixo, o cronograma das apresentações na íntegra com data, horário e tema:

05/11/2022 | Sábado

09h – Janguiê Diniz | Abertura

09h30 – Painel com José Roberto Covac, Renato Ribeiro e Marcelo Chucre | Metaverso: os benefícios e riscos para a Educação

11h – Eduardo Shinyashiki | A estratégia da genialidade em um mundo empreendedor

12h – Peixe 30 apresenta: mercado de trabalho com especialistas em RH no Metaverso

15h – Painel com Nayara Mota, Jader Mendonça e Sandra Alexandre | Empreendedorismo na periferia

16h – Rodrigo Fonseca | O Profissional do Futuro

17h – Painel com Davi Braga, Leandro Rigon e Maksuri Mauro Press | Humanismo x Metaverso

18h – Pyong Lee | O poder da mente para o sucesso

19h – Painel com Vanessa Donnianni, Lilian Primo Albuquerque e Karin Rodrigues | Empreendedoras do futuro

06/11/2022 | Domingo

09h – João Appolinário | Janguiê Diniz entrevista João Appolinário

10h – Painel com Kiko Kislansky e Dra. Carolina Beckman | Como preservar a essência humana no metaverso

11h – Vasco Patú | O controle da ansiedade no mundo digital

13h – Painel com Sergio Murilo e Everaldo Costa | O empreendedorismo no terceiro setor

14h – Jober Chaves | Inglês no metaverso

15h – Oséias Gomes | Negócio escalável: como estruturar seu negócio?

16h – Painel com Ademir Piccoli, Tyago Roque e Andre Sanches | Metaverso: novas oportunidades de negócios, tecnologias, profissões e regulamentação

17h – Edgar Ueda | O poder do método para multiplicar milhões

18h – Painel com Priscilia Queiroz, Kátia Teixeira e Carla Weisz | A mulher e o Networking

19h – Herbert Steinberg | Inovação como estratégia

07/11/2022 | Segunda-feira

09h – Marc Tawil | Seja autêntico, o mundo agradece

10h – Painel com Marcelo Simonato e Elenice Fanez | Como melhorar a experiência no ensino a distância

11h – Andreza Carício | Metaverso: Benção ou maldição nas nossas vidas?

13h - Painel com Nayara Mota, Jader Mendonça e Lucilene Oliveira | A volta por cima através do empreendedorismo

14h – Jorge Proença | A educação e o metaverso

15h – Eduardo Almeida | Competência emocionais para um mundo digital

16h – Painel com Bruno Andrade, Arthur Diniz e Gilson Neves | Quais são os princípios imutáveis do marketing mesmo frente à realidade virtual e às novas tecnologias

17h – Renato Alves | Foco, memória e concentração

18h – Painel com Rayff Machado e Erika Guerra | Desmistificando a tecnologia, metaverso e inovação no agora do empreendedor

19h – Alex Monteiro | A influência no metaverso

08/11/2022 | Terça-feira

09h – Rodrigo Cardoso | Os 25 passos para monetizar em apresentações e palestras

10h – Painel com André Paixão e Ivo Aguirra | Educação do Futuro: metaverso: vilão ou herói?

11h - Stanley Bittar | Metaverso Stanley’s

13h – Painel com Sergio Murilo e Neide Maria | Empreendedorismo de sobrevivência: superação e reinvenção

14h – João Kepler | O poder do Equity

15h – Moisés Ramos | Como se posicionar no mercado on e offline?

16h – Painel com Cristiane Silva e Felipe Naumann | Liderança e gestão de empresas no metaverso

17h – Alberto Júnior | Metavendas: um novo canal, uma nova experiência!

18h – Painel com Aurimar Borges e Sérgio Ferraz | Impacto do metaverso nas empresas

19h – Fernando Godoy | Metaverso: oportunidades e negócios.

09/11/2022 | Quarta-feira

09h – Carol Paiffer | Cresça com estratégia

10h – Painel com Caio Castro e Claudio de Castro | Por que não existe um vale do silício no Brasil?

11h – Renner Silva | Dinheiro traz felicidade?

13h – Painel com Nayara Mota, Jader Mendonça e Gislene Martins Ortega | Catadora de reciclagem e empreendedora de sucesso

14h – Filipe Lima | Congresso Empreendedorismo

15h – Alisson Zigulich | Como levar o seu negócio ao próximo nível?

16h – Painel com Dov Gilvanci Levi e José Antônio Vianna | O impacto do metaverso nas empresas

17h – Aline Salvi | Conheça os melhores canais de vendas on-line para o seu negócio!

18h – Painel com Rodrigo Estudino, Leandro de Moura e Raony Falco | O que precisamos saber hoje para empreender no futuro?

19h – Christian Barbosa | Produtividade para empresários

10/11/2022 | Quinta-feira

09h – José Roberto Marques | Humanização do digital

10h – Painel com Marcelo Spaziani, Edney Quaresma e José Wilson | Novas tecnologias: ameaças, desafios ou contribuições para os empreendedores de sucesso?

11h – Luiz Trivelatto | Brand Trust: uma estratégia para encantar clientes até no metaverso!

13h – Painel com Sergio Murilo e Ricardo Maranhão | Empreendedorismo de Sobrevivência: como superar a vergonha e o medo do futuro?

14h – Rodolfo Tamborin | O código de Deus

15h – Franco Júnior | O passo a passo para o empreendedor gravar vídeos e bombar no metaverso

16h – Painel com Juliano Pimentel e Ana Diamante | Como o metaverso pode impactar os negócios?

17h – Manoel Alvino | Health Sales: 12 passos para vender serviços de saúde.

18h – Painel com Celso Niskier, Iara de Xavier e Lucielle Laurentino | A Educação Empreendedora

19h – Lerry Granville | Os 7 mandamentos do empreendedor de sucesso

11/11/2022 | Sexta-feira

09h – Heloísa Capelas | Metaverso e o impacto no desenvolvimento humano

10h – Elizabeth Coelho e Rogério de Holanda | Os desafios jurídicos no metaverso na perspectiva do profissional da saúde

11h – Roberto Shinyashiki | Lições sobre a vida e carreira

13h – Painel com Nayara Mota, Jader Mendonça e Sandra Cristina | Empreendedorismo, moda e sustentabilidade

14h – Paulo Machado | Super hábitos para criar riqueza do zero

15h – Pablo Paucar | Mentalidade pós pandemia

16h – Painel Com João Henrique Santos, Pedro Valença e Pedro Souto | Básico bem feito: O que vem antes da tecnologia e disrupção?

17h – Giselle Suardi | Como ter uma comunicação assertiva para vender mais?

18h – Painel com Ana Médici e Charbel Maroun | Do investimento em imóveis a indústria química

19h – Luiz Fernando Roxo | Investimentos, tecnologia e antifragilidade

12/11/2022 | Sábado

09h – Youssef Mourad | Talentos e propósitos no empreendedorismo digital

10h – Painel com Tiago Almeida e Laura Oliveira | Como as novas tecnologias podem impactar a gestão

11h – Samuel Pereira | Metaverso

13h – Painel com Sergio Murilo e Jesiel Batista | Empreendedorismo nas redes sociais: de catador de latinhas à digital influencer

14h – Zilla Bendit | Descubra a diferença entre marketing de serviço e de produto

15h – Denis Cruz | Engenharia da Copy: a nova comunicação do mercado

16h - Max Damas, Rony Siqueira e Sólon Caldas | Disrupção tecnológica e o futuro das instituições de educação superior particular

17h – Danilo Fedel | A evolução na gestão financeira

18h – Marcos Waltenberg | Como ter agilidade no marketing e lançamento de seus produtos e serviços?

19h – Painel com Chaim Zaher, Marcos Alencar e Antonio Carbonari Netto | Impacto da tecnologia na educação: futuro da educação superior e impacto no mercado?

13/11/2022 | Domingo