O Instituto Êxito de Empreendedorismo e a Bossanova Investimentos se uniram para realizar uma imersão sobre inovação e negócios em Israel, país considerado um dos mais inovadores do mundo, celeiro de startups.

A Imersão Israel Startup Nation reúne cerca de 50 empresários e segue até o domingo (23), com visitas técnicas a universidades, centros de pesquisa e empresas de destaque do país, além de visitas a lugares históricos.

Os participantes da viagem tiveram a oportunidade de conhecer a Universidade de Tel Aviv, a maior de Israel, referência internacional. Também visitaram o ARC Center for Digital Innovation, aceleradora do Hospital Sheba voltada para soluções digitais em medicina. O roteiro incluiu ainda visita técnica à IBI-Tech, empresa israelense com filial no Brasil que conecta oportunidades de negócio nos dois países.

"Nós estamos aqui em Israel para beber de uma fonte riquíssima. É impressionante como um país tão pequeno consegue ser tão desenvolvido em termos de inovação, tecnologia, empreendedorismo e educação", comenta o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz.

"O exemplo de Israel mostra que o investimento em inovação e, principalmente, educação leva a grandes resultados. Este é um país que respira futuro e progresso, e estamos aqui para inspirar os empresários brasileiros a também implementarem esse mindset em seus negócios, podendo, quem sabe, firmar parcerias com empresas israelenses", completa.

A imersão também passou pelo Technion, Instituto de Tecnologia de Israel‎, na cidade de Haifa, e pelo Start-Up Nation Central, principal impulsionador e facilitador da inovação israelense que impulsiona o crescimento dos negócios, em Tel Aviv. Os participantes puderam conhecer melhor o ecossistema de startups do país e até mesmo conferir apresentação de pitches de negócios.

"Como um fundo de investimentos em startups, nós da Bossanova vemos em Israel um grande campo de prospecção de negócios, não só para investirmos aqui, mas também levarmos investimentos ao Brasil e fazermos esse intercâmbio", aponta o CEO da Bossanova Investimentos, João Kepler.

"Israel é rica em pesquisa e desenvolvimento e em tecnologia. O Brasil ainda tem um enorme mercado não explorado. Vamos unir forças para aproximas startups e investimentos em ambos os países", finaliza.

A experiência ainda passou por pontos turísticos da história do Cristianismo. Visitou a cidade de Cafarnaum, conhecida como a cidade em que Jesus Cristo morou boa parte de sua vida; o Rio Jordão, onde os participantes tiveram a oportunidade de viver uma experiência de batismo com o pastor Claudio Duarte; o Monte das Oliveiras; o Muro das Lamentações e o Jardim do Túmulo de Jesus.

"Essa experiência integrada de empreendedorismo e espiritualidade permite uma vivência mais intensa e completa dessa viagem. O trabalho e a fé são dimensões importantes do ser humano que, juntas, geram grandes feitos", analisa o pastor Claudio Duarte, que acompanha o grupo.

Participam da imersão empresários brasileiros como o fundador do O Primo Rico, Thiago Nigro; o médico e CEO da Stanley’s Hair, Stanley Bittar; o CEO da Bossanova Investimentos, João Kepler; e o fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz.