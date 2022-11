Rovena Rosa/Agência Brasil Lula designou equipe para negociar espaço no Orçamento

A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) responsável por negociar o Orçamento de 2023 estima que será necessário ampliar em R$ 200 bilhões o espaço fiscal no próximo ano. As informações são do jornal O Globo.



O valor seria usado para garantir promessas de campanha de Lula, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, adicionando parcelas de R$ 150 para cada filho de até seis anos, e o aumento real do salário mínimo.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Os R$ 200 bilhões englobam, ainda, a retomada de programas sociais que atualmente estão sucateados, como o Farmácia Popular.

Esse valor é o dobro do que tinha previsto o relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), que tinha falado em aumento de gastos na casa dos R$ 100 bilhões.

Economistas e políticos do PT ouvidos pelo jornal O Globo afirmam que o Orçamento proposto pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) não é factível e paralisaria o próximo governo.

Nesta quinta-feira (3), o relator do Orçamento se reúne com membros do novo governo para negociar os gastos. Não se sabe se a proposta de R$ 200 bilhões já será introduzida no encontro desta quinta.

Essa conta ainda deixa de fora a promessa de reajustar a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), isentando todos os trabalhadores que recebem salários de até R$ 5 mil.



Com custo anual de R$ 120 bilhões, a medida deve ser discutida posteriormente, em reforma tributária. A equipe de Lula ainda estuda subir o limite da isenção gradualmente durante os quatro anos de governo.