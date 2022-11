Reprodução Wikipedia Jeff Bezos é processado nos Estados Unidos

O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, está sendo processado por uma ex-governanta nos Estados Unidos. A mulher alega que sofria preconceito e era submetida a jornadas de trabalho exaustivas. As informações são da Bloomberg.



A governanta Mercedes Wedaa, que trabalhou para Bezos em 2019, afirma no processo que a equipe do empresário a discriminava por ser hispânica.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Um dos funcionários, responsável por pela equipe de empregadas domésticas, se tornou "agressivo e abusivo" com a então governanta, de acordo com o relato presente na ação.

Além disso, Mercedes acusa Bezos e as empresas Zefram LLC e Northwestern LLC, que cuidam da gestão dos imóveis do bilionário, de a submetê-la a jornadas de trabalho exaustivas e sem as condições necessárias.

Segundo o processo, as jornadas variavam de 10 a 14 horas diárias, sem horário de descanso pré-determinado. Os banheiros disponíveis não tinham fácil acesso, então Mercedes e as demais empregadas domésticas tinham que pular uma janela para ir a um banheiro, já que o mais próximo tinha acesso proibido. Além disso, elas faziam as refeições na lavanderia.

À Bloomberg, Harry Korrell, advogado que representa Bezos e os demais acusados, afirmou que as queixas foram investigadas e eram "sem fundamentos". "Vamos nos defender contra essas acusações", afirmou.



Na ação, o advogado de Mercedes pede o pagamento retroativo de salários e benefícios, além de indenização por danos morais.