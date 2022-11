José Cruz/Agência Brasil Roberto Campos Neto comenta sobre transição de governo

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC), afirmou nesta quinta-feira (3) que a instituição vai trabalhar com o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "da melhor maneira possível".



A fala foi feita durante Conferência Bancária Internacional do Santander, realizada em Madri. No evento, Campos Neto disse ser necessário "seguir em frente".

"Geralmente os bancos centrais não falam muito sobre política, mas acho que a implicação é que, como podemos ver, o país está muito dividido. Nossa principal função agora é seguir em frente", afirmou o presidente do BC.

"Acho que temos uma luta importante contra a inflação. Precisamos encontrar um caminho para o país crescer de forma sustentável e o mais importante para essas coisas para nós, agora, é continuar a agenda de digitalização. Vamos trabalhar com o novo governo da melhor maneira possível para que possamos alcançar essas coisas", completou.