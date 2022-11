Reprodução / TV Globo - 02.11.2022 Bloqueios em rodovias ainda persistem em várias partes do país

Ao menos 500 mil litros de leite podem ser desperdiçados por dia a partir desta quinta-feira (3) se os bloqueios em rodovias de todo o país não forem encerrados, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), em nota divulgada nesta quarta-feira (2).



Desde domingo (30), manifestantes fecham rodovias em todo o país por se oporem à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas. Nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu para que os bloqueios fossem encerrados mas, mesmo assim, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda registra 86 vias bloqueadas em 11 estados na manhã desta quinta.

Em nota - divulgada antes do pronunciamento de Bolsonaro -, a ABIA afirma que a distribuição de alimentos está prejudicada em todo o país e que os bloqueios "comprometem severamente o acesso das indústrias às matérias-primas e insumos essenciais à produção e impedem a distribuição de todos os tipos de alimentos, inclusive leite em pó e fórmulas infantis".

De acordo com os cálculos da associação, mais de 30 linhas de produção estavam paradas ou com risco de paralisação na tarde desta quarta.



Além do problema da distribuição de alimentos, a ABIA reforça que o desperdício pode ser grande caso os bloqueios continuem nas rodovias. "Isso representaria prejuízos milionários para a economia, impactos na inflação e um desserviço aos esforços empreendidos pela sociedade no combate à insegurança alimentar", afirma a associação.