Ricardo Stuckert/Divulgação Geraldo Alckmin será o responsável por negociar tramitação da reforma tributária no Congresso

A reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional, será uma das propostas agilizadas pelo governo Lula junto aos deputados e senadores. Segundo interlocutores do petista, a proposta de unificação de impostos deve ser aprovada ainda no primeiro ano de governo.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin deve se reunir com congressistas nesta semana para discutir o tema. A proposta unifica PIS, Confins, ISS e ICMS em um Imposto de Valor Agregado (IVA).

Segundo interlocutores, a matéria se manterá desvinculada da proposta que mexerá no Imposto de Renda. Essa última deverá haver uma discussão mais aprofundada e que adicione a desoneração da folha de pagamentos.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Internamente, a cúpula petista debate a tramitação da PEC 45, minada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL). Na visão dos interlocutores, a matéria tem tramitação mais simples e está mais completa.

A PEC 110, que está em fase de aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deve ficar em segundo plano. Mesmo após o relator, senador Roberto Rocha, atender os pedidos da oposição, a cúpula lulista vê a proposta vazia e com propostas incompletas.