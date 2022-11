Reprodução/Twitter Apoiadores de Bolsonaro fecharam rodovias em várias partes do país

Mais de 70% dos supermercados em sete estados e no Distrito Federal estão com problemas de abastecimento por conta dos bloqueios em estradas em várias partes do país, de acordo com balanço da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).



Desde a noite de domingo (30), manifestantes bloqueiam estradas em várias localidades para protestar contra o resultado das urnas, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mesmo após liberações, pontos continuam bloqueados nesta quarta-feira (2).

De acordo com a Abras, os estados mais afetados com a falta de abastecimento são Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal.

"Normalmente, às segundas e terças os supermercados fazem reposição de produtos. E foi nesse momento que começaram os bloqueios. Nessas regiões citadas, mais de 70% das lojas já estão apresentando problemas de abastecimento", afirma Marcio Milan, vice-presidente da Abras.

Segundo a associação, os produtos mais afetados são aqueles perecíveis, como frutas, legumes, verduras e carnes. Frios, laticínios e itens de mercearia e panificação também podem faltar.

De acordo com Marcio, alguns desses produtos podem faltar nas prateleiras dos supermercados pelos próximos dois ou três dias. Por outro lado, os estoques devem dar conta da demanda por produtos de "mercearia seca" por entre cinco e oito dias.



Além do desabastecimento, outra preocupação da Abras é com o desperdício, já que muitos alimentos podem estragar na cadeia de distribuição por conta dos bloqueios nas estradas.