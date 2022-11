Marcello Casal Jr/Agência Brasil Saques podem ser feitos em caixas eletrônicos

Agências bancárias e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não abrem nesta quarta-feira (2) em todo o país por conta do Dia de Finados.



Como a data é feriado nacional, ela não é considerada dia útil para fins de operações bancárias. Portanto, contas com vencimento nesta quarta-feira poderão ser pagas normalmente na quinta-feira (3), sem acréscimo de juros ou multa.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis aos clientes, que ainda podem fazer operações pelo aplicativo ou pelo internet banking.

Já no caso do INSS, é possível emitir extratos, agendar atendimentos e realizar demais operações pelo aplicativo Meu INSS. O canal telefônico 135 não faz atendimentos nesta quarta.