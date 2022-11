Antonio Cruz/Agência Brasil Marcelo Guaranys será o responsável por repassar as informações da Economia ao governo de transição

O Ministério da Economia informou nesta terça-feira (1º) estar pronto para participar da transição de governo e confirmou a coordenação das ações junto à Casa Civil. Segundo a pasta, “todas as informações disponíveis” serão repassadas para a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro Paulo Guedes, internamente, escalou seu pelotão de frente para participar das conversas com a equipe de Lula. O secretário-executivo da pasta, Marcelo Guaranys, e o secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, serão os responsáveis por repassar as informações ao time petista. Guedes já informou aos seus pares que não participará da transição.

Guaranys e Colnago são servidores federais de carreira. O primeiro foi diretor-geral da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) no governo Dilma Rousseff e fez parte da equipe da Casa Civil no governo de Michel Temer. Já o segundo foi ministro do Planejamento na rete final da gestão emedebista.

A participação de Esteves Colnago deverá ser maior na equipe, já que ele foi o responsável pela organização do orçamento do próximo ano. O PT tenta encontrar brechas para manter benefícios sociais nos patamares atuais e aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda.

A equipe de Lula será liderada pelo vice, Geraldo Alckmin, e terá o ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT) como intermediador nos assuntos econômicos. O ex-ministro e comandante do plano de governo petista, Aloizio Mercadante, também estará na linha de frente das conversas com a pasta de Guedes.