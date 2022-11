Lorena Amaro Real foi a moeda que mais valorizou neste começo de semana

O Real foi a moeda estrangeira que mais valorizou na segunda-feira (31) em relação ao Dólar, segundo dados apurados pela Bloomberg. A moeda brasileira valorizou 2,55% no último pregão e mantém índice positivo nesta terça-feira (1º).

Analistas do mercado financeiro acreditam que a vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva abalou o setor financeiro muito menos que o esperado. Na semana anterior ao pleito, o mercado previa queda da bolsa de valores e forte alta no Dólar.

Ontem, moeda brasileira está cotada a US$ 0,19 nos Estados Unidos, ou seja, no Brasil, o Dólar estava a R$ 5,16. Esse era o menor valor registrado em uma semana.

O cenário nesta terça-feira não é diferente. A moeda norte-americana cai 1,17% e está cotada a R$ 5,10. É o menor valor desde 12 de setembro.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Se comparar com outras grandes moedas, o Euro perdeu 0,80% na segunda-feira e se mantém estável no mercado nesta terça. Já a Libra Esterlina valoriza apenas 0,12% nesta terça, enquanto ontem apresentou forte queda de 1,2%.

Bolsa de valores

A Bolsa de Valores de São Paulo apresenta forte alta de 1,2% nesta terça-feira, a 117.491 pontos. O índice Ibovespa é impulsionado por ações do varejo, empresas energéticas e usinas.

Ao contrário de segunda-feira, as ações da Petrobras operam em alta de 0,88 (ações simples) e 0,94% (ações preferenciais).