Rovena Rosa/Agência Brasil - 15/06/2022 Associação acredita que prejuízos serão sentidos no feriado de finados

A Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR) notificou as autoridades brasileiras e companhias aéreas sobre a possibilidade de falta de combustível (querosene e gasolina Jet-A1) para os aviões nos principais aeroportos do país após os bloqueios de caminhoneiros em rodovias do país. Segundo a ABEAR, os efeitos devem ser evidentes após o feriado de finados, nesta quarta-feira (2).

Desde domingo (30), caminhoneiros protestam em rodovias contra o resultado das eleições. Na manhã desta terça-feira (1°), cerca de 90 pontos de bloqueios foram registrados apenas no estado de São Paulo.

Em nota, a associação ressaltou que as companhias ainda podem ser afetadas pela dificuldade de deslocamentos de funcionários e passageiros pelas rodovias.

"O transporte aéreo também pode ser impactado pela dificuldade de chegada de profissionais, tripulantes e passageiros aos aeroportos, inviabilizando a operação e prejudicando, ainda, atividades essenciais como o transporte gratuito de órgãos para transplantes e o envio de cargas", aponta a nota.

A ABEAR aconselha os passageiros a chegarem com antecedência maior que o habitual nos aeroportos para evitar transtornos. Em nota, a associação ainda se colocou à disposição para negociar com autoridades para reduzir os efeitos no setor.

Desde ontem, 25 voos foram cancelados no aeroporto de Guarulhos. Passageiros não conseguiam acessar a rodovia Hélio Smidt, que liga São Paulo ao terminal.

A Gru Airport, responsável pela gestão do aeroporto, não informou se há registros de falta de combustível para os aviões. Já em Congonhas a operação segue normalmente e sem intercorrências.