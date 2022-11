Jorge William / Agência O Globo Banco Central divulga lucro dos bancos

O lucro líquido dos bancos nos últimos 12 meses atingiu R$ 138 bilhões, uma alta de 20% em relação mesmo período do ano anterior. Os dados foram revelados nesta quinta-feira (3) pelo Banco Central (BC) em seu relatório de estabilidade.



Além da alta em relação ao mesmo período do ano passado, o valor é 5% superior ao registrado em todo o ano de 2021, quando os bancos tiveram lucro de R$ 132 bilhões.

De acordo com o BC, depois da recuperação alcançada em 2021, a rentabilidade do sistema bancário se consolidou próxima a níveis pré-pandemia.

"A rentabilidade do sistema deve se manter resiliente, mas o cenário econômico, marcado por condições financeiras restritivas e inflação elevada, exige atenção por parte das instituições. Eventual piora da atividade econômica e deterioração da qualidade do crédito pode afetar os resultados dos bancos à frente", afirma o BC no documento.

No relatório, a autoridade monetária também informou que o Pix continua crescendo, com alta mensal do volume de operações de, em média, 5%. "A maior parte das transações continua sendo entre pessoas, havendo potencial para expansão nos demais casos de uso", diz o documento.