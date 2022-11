Alexandre Cassiano/Agência O Globo Petrobras discute dividendos nesta quinta

A Federarão Única dos Petroleiros (FUP) e a Anapetro, que representa os petroleiros acionistas minoritários da Petrobrás, afirmaram nesta quinta-feira (3) que vão entrar com ação judicial contra a estatal e seus conselheiros caso seja aprovado o pagamento de grande montante de dividendos em reunião nesta quinta.



O Conselho de Administração da Petrobras se reúne mais tarde e discutirá o pagamento de dividendos mas, segundo a estatal, "ainda não há qualquer decisão tomada sobre o tema". De acordo com a FUP e a Anapetro, o volume de dividendos pode atingir R$ 50 bilhões.

"Só com os dividendos deste terceiro trimestre, de cerca de R$ 50 bilhões, daria para comprar de volta as refinarias Rlam e Six e concluir as obras da Abreu Lima, do Comperj, da UFN-3, reabertura da Fafen-PR e ainda sobraria dinheiro para outros investimentos", argumenta Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP.

Em relatório divulgado nesta semana, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep) estima que os dividendos ficarão entre R$ 45 bilhões e R$ 55 bilhões neste trimestre, caso a política de distribuição de dividendos dos períodos anteriores sejam mantida.



Nesta manhã, FUP e Anapetro fazem representação preventiva junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério Público de Contas, além de denúncia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Procuradoria Geral da República (PGR). Os conselheiros também serão notificados.