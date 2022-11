Rovena Rosa/Agência Brasil Lula terá posse em janeiro

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá cerimônia de posse no dia 1º de janeiro de 2023, e muita gente já quer se planejar para estar em Brasília e acompanhar o evento de perto.



Além de caravanas organizadas por militantes do partido, também é possível organizar sua própria viagem. A parte mais cara é também aquela que exige mais antecedência: as passagens aéreas.

Por isso, é muito importante começar a pesquisar preços e fazer as compras desde já, sobretudo as de deslocamento. A seguir, confira quanto custa viajar para Brasília no Ano-Novo.

Observação: as pesquisas de preço foram realizadas nesta terça-feira (1º), considerando uma viagem de cinco dias, entre 30/12/2022 e 03/01/2023.



Transporte

Para chegar até Brasília, os apoiadores de Lula pode optar por viagens aéreas ou rodoviárias. Embora os voos sejam mais rápidos e cômodos, as viagens de ônibus têm a vantagem de não oscilarem no preço, ou seja, dá para comprar mais perto da data e pagar a mesma quantia.

Para quem planeja viajar de avião, o recomendado é monitorar os preços desde já e, quando encontrar um valor razoável, já efetuar a compra.

Saindo das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, o preço da passagem aérea e de ônibus é similar. Da capital paulista, os voos de ida e volta saem por R$ 837, enquanto os trechos rodoviários custam R$ 841. No caso do Rio de Janeiro, os voos saem por R$ 1.251, enquanto as passagens de ônibus ficam em R$ 1.174. Os valores foram os mais baixos encontrados, respectivamente, nos agregadores de preços Google Voos e ClickBus.

É sempre importante procurar pelas duas opções e colocar na balança o que mais compensa para você, levando em consideração tempo de viagem, preço e comodidade.

A seguir, confira os preços das passagens aéreas (ida e volta inclusas) saindo de cada uma das capitais brasileiras, do mais barato ao mais caro. Os valores foram os menores encontrados no Google Voos.

São Paulo - R$ 837 Vitória - R$ 924 Goiânia - R$ 933 Salvador - R$ 1.008 Campo grande - R$ 1.053 Florianópolis - R$ 1.139 São Luís - R$ 1.146 Aracaju - R$ 1.250 Rio de Janeiro - R$ 1.251 Belo Horizonte - R$ 1.262 Fortaleza - R$ 1.293 Cuiabá - R$ 1.335 Curitiba - R$ 1.343 Palmas - R$ 1.410 Maceió - R$ 1.444 Porto Alegre - R$ 1.532 Teresina - R$ 1.623 Recife - R$ 1.641 Natal - R$ 1.679 João Pessoa - R$ 1.754 Rio Branco - R$ 1.870 Belém - R$ 1.961 Macapá - R$ 2.025 Manaus - R$ 2.368 Porto Velho - R$ 3.029 Boa Vista - R$ 3.415

Hospedagem

Além do transporte, o segundo maior gasto na viagem é a hospedagem. Em Brasília, há opções para todos os gostos - e bolsos.

Se tratando de hotéis, o mais barato na capital sai por R$ 400 por todo o período, considerando quatro diárias. A pesquisa foi realizada no agregador Booking. As acomodações mais baratas, porém, costumam ficar mais distantes, o que pode acabar causando um aumento de gastos com transporte durante a viagem.

Levando em consideração apenas os hotéis com boa localização, os preços começam na faixa de R$ 1.500 pelas quatro diárias.

Há, porém, opções mais baratas, como apartamentos alugados por plataformas como o AirBnb. Esta é uma opção interessante para quem vai em pequenos grupos, como com amigos ou familiares. Um apartamento bem localizado que comporta cinco pessoas fica cerca de R$ 700 a diária - ou seja, R$ 560 por pessoa para os quatro dias.

Outros gastos



Além de passagem e hospedagem, também é importante colocar outros gastos na ponta do lápis. A alimentação é um deles e, para economizar, é importante calcular esse gasto de forma relacionada ao gasto com hospedagem. Por exemplo, se o café da manhã for incluído no hotel, dá para evitar este gasto durante a estadia. Por outro lado, ficar em um apartamento e decidir cozinhar ao invés de comer em restaurantes também é uma forma de economizar.

No geral, se a ideia for comer em restaurantes, é interessante separar, em média, R$ 40 por refeição. Há, porém, opções bem mais baratas ou bem mais caras, dependendo do gosto - e da condição financeira - de cada viajante.

O transporte dentro da cidade também deve ser levado em conta. Em Brasília, a passagem do transporte público varia entre R$ 3,50 e R$ 5,50. Se preferir andar de carro por aplicativo, é interessante fazer os cálculos previamente, para entender se compensa reservar um hotel mais longe e mais barato ou se o gasto com transporte supera a diferença na acomodação.