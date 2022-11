Marcello Casal Jr/Agência Brasil Saque-aniversário do FGTS está disponível para nascidos em novembro

Trabalhadores nascidos em novembro podem aderir a partir desta terça-feira (1º) ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Quem já aderiu à modalidade e também faz aniversário em novembro já pode fazer o saque.



O saque-aniversário do FGTS fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, e pode ser feito em até três meses. Isso significa que, neste momento, podem sacar os nascidos em setembro, outubro e novembro. Para quem ainda não aderiu à modalidade, só é possível fazer isso durante o mês de aniversário.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro - saques de 3 de janeiro a 31 de março

Nascidos em fevereiro – saques de 1º de fevereiro e 29 de abril

Nascidos em março – saques de 2 de março a 31 de maio

Nascidos em abril – saques de 1º de abril a 30 de junho

Nascidos em maio – saques de 2 de maio a 29 de julho

Nascidos em junho – saques de 1º de junho a 31 de agosto

Nascidos em julho – saques de 1º de julho a 30 de setembro

Nascidos em agosto – saques de 1º de agosto a 31 de outubro

Nascidos em setembro – saques de 1º de setembro a 30 de novembro

Nascidos em outubro – saques de 3 de outubro a 30 de dezembro

Nascidos em novembro – saques de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2023

Nascidos em dezembro – saques de 1º de dezembro a 28 de fevereiro de 2023

O que é o saque-aniversário do FGTS?

Lançado em 2020, o saque-aniversário é uma modalidade para sacar o dinheiro do FGTS. No sistema padrão, ou seja, no saque-rescisão, o trabalhador só pode resgatar o dinheiro quando demitido sem justa causa - nesse caso, ele saca a quantia completa.

No saque-aniversário, o trabalhador saca uma quantia todo ano, no mês do seu anviersário. Caso ele seja demitido sem justa causa, porém, só poderá resgatar a multa rescisória de 40%, e não todo o valor do FGTS.

O saque-aniversário é uma modalidade opcional, ou seja, é necessário comunicar a Caixa Econômica Federal da intenção de aderir à opção. Isso só pode ser feito no mês do aniversário, e é possível aderir pelo aplicativo do FGTS ou pelo internet banking, sem necessidade de ir à agência.

Quanto posso retirar no saque-aniversário do FGTS?



O valor disponível anualmente para retirada varia de acordo com a quantia guardada no FGTS. Quanto mais alto o saldo, menor a porcentagem que pode ser retirada. Confira os limites de retirada:

Saldo de até R$ 500 - alíquota de 50%

Saldo entre R$ 500,01 e R$ 1.000 - alíquota de 40% + parcela de R$ 50

Saldo entre R$ 1.000,01 e R$ 5.000 - alíquota de 30% + parcela de R$ 150

Saldo entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000 - alíquota de 20% + parcela de R$ 650

Saldo entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000 - alíquota de 15% + parcela de R$ 1.150

Saldo entre R$ 15.000,01 e R$ 20.000 - alíquota de 10% + parcela de R$ 1.900

Saldo acima de R$ 20.000 - alíquota de 5% + parcela de R$ 2.900