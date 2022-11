Fernando Frazão/Agência Brasil Lotérica

Os bancos devem ficar fechados nesta quarta-feira (2), dia de Finados. O atendimento presencial deve voltar à normalidade no dia seguinte, quinta-feira (3), segundo a Febraban.

Caso precise de atendimento, os caixas eletrônicos, canais digitais como sites e mobile banking estarão disponíveis para qualquer tipo de consulta durante o feriado.

Atendimentos pelo celular, pelo computador e por telefone também estarão disponíveis, e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário, diz a Febraban.



Qualquer Conta de consumo como água e energia, carnê e contas de telefone com vencimento no dia 2 estarão adiadas para o dia útil seguinte sem acréscimo ou juros.

Segundo o diretor-adjunto de serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria, as contas tendem a vir com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

A Febraban segue a resolução de 2020 do CMN (Conselho Monetário Nacional), que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados oficiais de âmbito nacional, municipal ou estadual. A única exceção é para pontos facultativos ou quando há impossibilidade de acesso a agências físicas.