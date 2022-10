Reprodução/Facebook Wallace Landim, conhecido como Chorão, líder caminhoneiro de 2018

Wallace Landim, um das principais figuras da greve de caminhoneiros de 2018, pediu para que o setor suspensa os bloqueios de estradas. Os trabalhadores iniciaram as ocupações das rodovias após o anúncio do segundo turno das eleições neste domingo (30), que declarou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ganhador.

Conhecido popularmente como Chorão, o caminhoneiro disse em vídeo publicado em suas redes sociais que a ocupação das estradas não é ideal para o Brasil agora. "Não é o momento de parar o país, precisamos estar alinhados, precisamos lutar pelo nosso segmento."

"Nesse momento, parar o país vai prejudicar muito a democracia. Precisamos ter reconhecimento da democracia, da vitória do presidente [Luiz Inácio Lula da Silva]", continuou. O presidente da Associação Condutores de Veículos Automotores também ressaltou que o alinhamento ao futuro governo poderá garantir a aprovação de pautas de interesse do setor.

Wallace também afirma que há 62 outros pontos de bloqueio pelo país, total ou parcial. Segundo ele, alguns desses casos foram feitos por moradores locais e não possuem ligação com os motoristas.

Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal (PFR), a rodovia Presidente Dutra está interditada na altura de Barra Mansa (RJ) pelos caminhoneiros. A estrada é a principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Fora registrados casos de vandalismo pela rodovia, após caminhoneiros danificarem um carro de uma mulher.

O deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, afirmou em nota que não há nenhum tipo de manifestação organizada da categoria, e diz reconhecer o resultado das eleições.

"A Frente Parlamentar dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas não apoia nenhum tipo de manifestação contra o resultado das eleições! Os bloqueios de rodovias está sendo feito por criminosos que não representam a categoria!".