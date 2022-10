Redação 1Bilhão Previsão da inflação subiu pela primeira vez em 17 semanas

O mercado financeiro reajustou para cima a previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano, que deve encerrar a 5,61%, segundo dados do Boletim Focus divulgados nesta segunda-feira (31). Essa é a primeira vez, em 17 semanas, que o índice foi reajustado pelos analistas.

Na última semana, por exemplo, a previsão do IPCA era de 5,60%, 0,01 ponto percentual abaixo do patamar atual. Há um mês, a expectativa era de inflação em 5,74%.

O Banco Central ainda divulgou a previsão de estabilidade para o crescimento do país neste ano. Segundo o Focus, o Brasil deve crescer 2,76% em 2022.

Para 2023, o mercado financeiro prevê estabilidade, mas com reajuste de 0,01 ponto percentual para cima, encerrando o ano a 0,64%. Em 2024 (1,80%) e 2025 (2%), as previsões se mantiveram estáveis.

O mercado financeiro ainda prevê a manutenção do valor do Dólar no Brasil em 2022, que deve encerrar o ano cotado a R$ 5,20. O valor da moeda norte-americana só deverá cair em 2024, quando custará R$ 5,10, de acordo com analistas do mercado.

Já a taxa Selic, que mede os juros do país, também apresenta estabilidade e deve se manter a 13,75% até a metade do próximo ano, quando deverá cair para 11,25%. A taxa básica de juros para 2024 também não teve alteração e deve encerrar em 8%.

Os dados apurados pelo Banco Central se referem a última semana antes das eleições, ou seja, o ânimo do mercado com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno poderá alterar as previsões para o próximo Boletim Focus.