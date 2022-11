Acervo IBGE Foram apenas 66% das casas atendidas pelo IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adiou novamente a finalização do Censo Demográfico 2022. O prazo para conclusão passa do final de outubro para o final de dezembro.

Durante a pesquisa, foram coletadas informações de 136.022.192 de pessoas, de 47.740.071 lares ou domicílios diferentes. Os números somam apenas 66% da população estimada pelo Instituto, de 215 milhões.

O diretor de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, não especificou as datas da finalização da pesquisa, porém afirmou que todas as informações coletadas serão entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU) até o dia 28 de dezembro.

"Hoje estamos com 93 dias de Censo em campo, com a expectativa de que estivesse 100% concluído. Está faltando ainda um terço do Censo a ser concluído. Vamos concluir o Censo em meados de dezembro para entregar os dados do TCU em 28 de dezembro".

Segundo ele, a falta de trabalhadores para a coleta de dados em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que possuem taxas mais baixas de desemprego, atrapalharam a rapidez do processo.

Do total, 31,69% dos recenseados estavam na região Nordeste, 38,45% estavam no Sudeste, 13,99% no Sul, 8,88% no Norte e 6,99% no Centro-Oeste.

Azeredo também reconhece que o atraso nos pagamentos e concursos do Institutos cancelados em última hora aumentou a desconfiança sob o Instituto pela população. Contudo, ele garante que os pagamentos para este ano estão totalmente resolvidos.

O período eleitoral também foi outro fator agravante para a lentidão do processo de coleta de dados. Como diversas pessoas se locomovem para fora de sua residência para votar, alguns potenciais entrevistados podem acabar perdendo a oportunidade.

Azeredo também cita a alta desconfiança dos agentes do Censo - foram cerca de 2,33% que se recusaram a participar da pesquisa."Na maioria das vezes somos bem recebidos, mas há síndicos e porteiros que acabam impedindo. Eles estão descumprindo o Código Penal que diz que o funcionário público tem direito de exercer o trabalho dele", diz. Segundo ele, o IBGE está tomando as providências cabíveis para a situação.

Medidas para acelerar o Censo 2022

O diretor do instituto anunciou que, como medida para aumentar a agilidade da pesquisa, estão sendo realizados processos seletivos e treinamentos de recenseadores, aumento nos pagamentos para os trabalhadores, transferência de equipe para áreas onde não foram finalizadas as pesquisas e trabalhos de feriado e fim de semana.

As horas adicionais serão contadas como hora extra para os funcionários, e não serão obrigatórias. Segundo Cimar, "Não é obrigatório, mas ganha-se mais e o desempenho é melhor porque é mais fácil achar as pessoas em casa".

Já sobre os pagamentos, o diretor garante que a verba para a pesquisa continua a mesma, e reforça que os recenseadores irão receber os adicionais prometidos. Segundo ele, em caso de falta de recursos, o Ministério da Economia será acionado.