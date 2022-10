Divulgação/Summit Êxito Summit Êxito de Empreendedorismo

Com o objetivo de estimular e promover a diversidade, inclusão social e pluralidade, a 4ª edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil, confirma a realização do Summit Social, com painéis que vão apresentar cases de sucesso de pequenos e médios empreendedores.

O evento, que é organizado pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, será gratuito, totalmente on-line, e acontece entre os dias 05 e 13 de novembro, com inscrições gratuitas.

O tema desta edição será "Realidade virtual e novas tecnologias: como o metaverso impactará o futuro?", e contará com mais de 150 palestrantes de sucesso, que vão apresentar novos olhares do empreendedorismo para quem for assistir ao evento.

"Com a realização do Summit Social, pelo segundo ano consecutivo, dentro do Summit Êxito de Empreendedorismo, vamos apoiar, auxiliar e transformar a vida dos novos empreendedores sociais, além de permitir com que eles apresentem suas histórias de sucesso", aponta o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e coordenador geral do evento, Janguiê Diniz. "Este é um espaço importante para que possamos mostrar que todos podem empreender", completa.

De acordo com o coordenador do Comitê de Responsabilidade do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Sérgio Murilo, os painéis do Summit Social irão levar ao público histórias de vida e as histórias de superação que vão emocionar e ensinar.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"O Summit Social fará com que todo o público possa refletir sobre a dura realidade que milhões de brasileiros passam no seu dia a dia. É uma oportunidade de mostrarmos para todos que existem várias outras formas de se empreender na vida e nos negócios. Que todos podem utilizar o seu talento em prol do seu benefício e da sociedade", ressalta.

"Também vamos mostrar que para empreender não se faz necessário sempre investir cifras milionárias. Para empreender é preciso força de vontade, determinação e muita inspiração", conclui.

Já a coordenadora da Câmara da Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Nayara Mota, fala sobre sua expectativa para o Summit Social.

"Neste ano, o público poderá esperar histórias inspiradoras de pessoas que fazem a economia do nosso país girar. Teremos mulheres que se libertaram da violência doméstica através do empreendedorismo, pessoas que se reinventaram e construíram uma nova vida através do seu próprio negócio e muito mais", afirma.

"Criar espaços de fala para pequenos e médios empreendedores no Summit Êxito, com os grandes e mais conhecidos empreendedores do Brasil, é ampliar a visibilidade e as oportunidades de negócios. É isso que tem faltado, e muito, em nosso país: oportunidades. Elas não chegam para todos. Por isso, a minha expectativa é que os painéis sociais tragam oportunidades, tanto para quem assiste quanto para os participantes, e que grande parte da população brasileira que estiver assistindo, se sinta representada pelos nossos empreendedores", finaliza.

É importante ressaltar que o evento contará com intérprete de libras, garantindo acessibilidade a todos. Também é importante lembrar que todos que assistirem ao evento poderão gerar certificado de participação. As palestras e os painéis do Summit Êxito de Empreendedorismo 2022 ocorrerão sempre das 9h às 20h.

As inscrições devem ser realizadas gratuitamente pelo site . Os palestrantes e a programação completa serão divulgadas em breve.