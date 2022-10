Reprodução/Twitter Beneficiários buscavam informações sobre saque extraordinário do FGTS





O Tribunal de Contas da União (TCU) pediu que a Caixa Econômica Federal suspenda o empréstimo consignado com base no Auxílio Brasil até que ele seja analisado pela Corte.

Em um despacho, o ministro Aroldo Cedraz pede que a Caixa apresente documentação e se pronuncie sobre o oferecimento do empréstimo em até 24 horas.

O ministro exige que o banco explique a sua atuação no programa, ao mesmo tempo em que envia o processo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para que os impactos no âmbito eleitoral sejam avaliados. Também foi determinado que o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) poderá fornecer informações ao TCU sobre o programa.





“Ressalto a urgência dessa análise, pois o volume de empréstimos já concedidos e a velocidade de sua liberação aponta para elevadíssimo risco e, certamente, não poderá essa Corte aguardar cinco dias úteis para que lhe seja encaminhada documentação que já se espera existir”, diz o ministro Cedraz no despacho.

Endividamento

A Caixa Econômica Federal anunciou uma taxa de juros de 3.45% para o consignado com recursos do Auxílio Brasil. Caso pagamento da parcela não seja realizado até a data do vencimento, a dívida do cidadão aumenta, uma vez que são cobrados juros e multa pelo atraso. Também ficou estabelecido que se a pessoa perder o benefício, o empréstimo não será cancelado.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG