Fabrizio Gueratto Ibovespa cai para 116 mil pontos e dólar sobe 2,5%

A reta final da campanha eleitoral e a prisão de Roberto Jefferson provocaram uma disparada no preço do dólar comercial nesta segunda-feira (24), segundo analistas do mercado financeiro. A moeda norte-americana está em alta de 2,5%, cotada a R$ 5,27.

No começo da manhã e por volta de 14h10 desta segunda, a moeda atingiu seu patamar máximo para o dia, cotada a R$ 5,30. O mercado, agora, tenta conter uma alta maior do dólar, que encerrou a semana passada a R$ 5,16.

O Ibovespa também apresenta forte queda de 3,13%, a 116 mil pontos. É a primeira queda da Bolsa de Valores de São Paulo desde 14 de outubro.

Na visão de analistas, a pressão eleitoral no país provocou a alta da moeda. O mercado ainda prevê uma intensa volatilidade no decorrer da semana.

Especialistas ficaram menos animados com a possível reeleição de Jair Bolsonaro (PL), que tem uma agenda mais liberal na visão do mercado. Entretanto, duas fontes ouvidas pelo iG informaram que parte do mercado financeiro já não oferece mais resistência a possível chegada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto.

Outro fator que provocou a subida da moeda norte-americana, segundo analistas, foi a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB). No domingo (23), Jefferson foi alvo de uma operação da Polícia Federal após o ex-parlamentar ofender a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os policiais foram recebidos a tiros pelo ex-presidente do PTB e dois agentes ficaram feridos.