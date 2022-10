Fernanda Capelli Correios realizam leilão nesta segunda-feira

Os Correios irá leiloar mais de 41 mil itens nesta segunda-feira (24). Celulares, aparelhos domésticos, roupas e outros itens estarão disponíveis para a compra. Serão dez lotes diferentes, com do valores entre R$ 1.603 a R$ 33.799.

As categorias disponíveis serão celulares e acessórios, vestuário, utensílios domésticos, materiais de escritório, bijuterias, artigos infantis, microinformáticas, livros, e acessórios para veículos.

Para participar do leilão, os interessados devem se cadastrar pelo site Licitações-e , do Banco do Brasil. Segundo os Correios, as propostas pode ser feitas em nome de pessoas físicas e jurídicas, e a disputa dos itens será feita pelas plataformas digitais.

As informações sobre o leilão estão disponíveis no edital pela plataforma , com número 961250, que deve ser inserido na caixa de texto localizada na coluna à direita. Para mais detalhes basta clicar em "Opções" e, em seguida, acessar a seção "Consultar lotes".

Todos os itens que serão leiloados são classificados como "refugo", ou seja, objetos que não chegaram a ser entregues aos destinatários oficiais e nem recuperados pelos remetentes após as tentativas de entrega dentre o prazo vigente.

Categorias de lotes

Lote 1 - Vestuário (16.892 itens)



Camisetas, camisas, blusas, shorts, calças, saias, vestidos, casacos, suéteres, coletes, agasalhos, roupas íntimas, sapatos, tênis, chuteiras, sandálias, chinelos, alpargatas, bolsas, chapéus, bonés, máscaras de tecido, paletós, gravatas, roupas infantis, biquínis, maiôs, meias etc.



Lote 2 - Casa e utensílios do lar (5.013 itens)



Utensílios domésticos, eletroportáteis, toalhas, cobertores, lençóis, colchas, mantas, travesseiros, almofadas, tapetes, cortinas, cadeiras, pufes, barbeadores, itens de decoração, itens de artesanato, itens para pets, antiguidades, material de limpeza, ventiladores, luminárias, quadros, vasos, eletrodomésticos, TV box, filtros, relógios de parede, torneira, pias, chuveiros, porta-retratos, rádios, mochilas, organizadores, cooktops, embalagens, itens de beleza, forno micro-ondas, lâmpadas etc.

Lote 3 - Bijuterias (3.168 itens)



Semijoias, bijuterias, anéis, brincos, colares, argolas, correntes, óculos, relógios de pulso, pulseiras, tiaras, chaveiros etc.

Lote 4 - Material de escritório (1.255 itens)



Cadernos, canetas, lápis, borracha, quadros, papéis, envelopes, colas escolares, tintas escolares, estojo, porta lápis, aparelho telefônico, agendas, blocos de anotações, extensões, adaptadores, papel fotográfico, cadeados etc.

Lote 5 - Equipamentos (1.248 itens)



Retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados à saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras etc.

Loto 6 - Cultura (7.119 itens)

Livros diversos, gibis, bíblias, mangás, CDs, DVDs, pôsteres, discos de vinil, dicionários etc

Lote 7 - Celulares e acessórios (1.053 itens)



Celulares, capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés etc.

Lote 8 - Artigos infantis (1.024 itens)

Brinquedos, cadeirinhas para carros, carrinhos de bebê, móbiles, pelúcias, videogames, jogos de videogames, controles de videogames, fraldas, lenços umedecidos, cadeiras de alimentação, pratos infantis, jogos educativos, tabuleiros, triciclos, skates, quebra-cabeças, pipas, piscinas infantis, patinetes, mordedores, miniaturas, mamadeiras etc.

Lote 9 - Microinformática (1.942 itens)



Impressoras, tintas para impressoras, toners, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks etc.

Lote 10 - Peças e acessórios para veículos (2.779 itens)