Sophia Bernardes Caixa retoma pagamento de consignado após site apresentar instabilidades

A Caixa Econômica Federal retomou na manhã desta segunda-feira (24) a análise de solicitações de beneficiários para o consignando do Auxílio Brasil. O serviço estava indisponível desde sexta-feira (21).

Na época, a Caixa afirmou que o alto número de acessos provocou instabilidade no site e foi necessária uma reprogramação programada no site da Dataprev.

Entre os dias 11 e 20 de outubro, o portal apresentou 206 milhões acessos, segundo informações da Caixa. No mesmo período de setembro, por exemplo, o site obteve 25 milhões.

Alguns beneficiários se queixaram do cancelamento automático dos contratos. Segundo a Caixa, parte do público poderá refazer o pedido pelo aplicativo Caixa Tem. Aqueles que possuem pendências com o banco deverá solicitar o consignado em agências da Caixa.

O consignado do Auxílio Brasil foi uma alternativa encontrada pelo governo federal para aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os beneficiários do programa. Os interessados podem ter acesso a até R$ 2 mil, comprometendo 40% do benefício para o pagamento da dívida.

Na primeira semana, milhares de reclamações foram registadas por falta de organização da Caixa na liberação dos pagamentos. Além do atraso no depósito, os beneficiários criticaram o cancelamento dos contratos e supostas vendas casadas com seguro de vida.