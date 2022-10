Sophia Bernardes 99Pay lança programa de educação financeira

A 99Pay, carteira digital da empresa de mobilidade urbana 99Táxi, começa, neste mês, a oferecer 100 mil bolsas para um curso de educação financeira lançado em parceria com a Barkus, startup que tem como objetivo ajudar com as finanças pessoais.

O curso tem como público-alvo as pessoas das classes C e D, para que possam aprender a lidar melhor com o próprio dinheiro, sair do endividamento e conhecer princípios de investimento. O conteúdo do cuso será distribuido via WhatsApp.

Durante o período de projeto piloto, o curso será disponibilizado aos usuários da 99 que vivem nas periferias da cidade de São Paulo. As regiões foram selecionadas a partir de geolocalização, utilizando como base os dados do Censo de 2010, que divide o município em quatro categorias de renda.

O objetivo do curso é disponibilizar conteúdo e conhecimento que atendam às necessidades das classes C e D, as mais afetadas pelo atual cenário macroeconômico. Os motoristas parceiros da 99 também terão acesso ao conteúdo distribuído.

Durante a fase de projeto piloto, as vagas serão limitadas aos 100 mil primeiros alunos que se cadastrarem e iniciarem a trilha de educação financeira.

O conteúdo da trilha de educação financeira é composto por vídeos, imagens e as próprias mensagens de WhatsApp e possui quatro fases que ajudam a desenvolver diferentes habilidades.

A primeira trilha mostra ferramentas e formas de organizar o orçamento pessoal e familiar a partir das necessidades individuais e do autoconhecimento para o consumo. Na segunda trilha, o usuário recebe informações de como fazer uso inteligente do crédito.

Na sequência, o curso disponibiliza orientação sobre as diferentes formas de investimento para aumentar a renda, reduzir impactos inflacionários e criar uma reserva de emergência.

A última fase apresenta uma introdução ao mercado de criptomoedas explicando como funcionam o investimentos por via de criptomoedas, além de exemplificar como funcionam a blockchain e os métodos mais fáceis de investir no mercado cripto.

"Na 99Pay temos a missão de criar mecanismos que facilitem o dia a dia e que façam sentido para os usuários, principalmente os das classes C e D, que são a maioria na nossa base. Queremos ser um agente de transformação na vida das pessoas, democratizando o acesso à economia digital com responsabilidade, ferramentas e informações que auxiliem no planejamento financeiro.", explica Anselmo Baccarini, head de comunicação para a 99Pay.

O material do curso é compartilhado via WhatsApp e ministrado pela Iara, a inteligência artificial da Barkus que cria identidade com o público, trazendo exemplos do cotidiano e assuntos que abordam a vida financeira individual.

Ao final das quatro trilhas, os usuários recebem o certificado de conclusão da Barkus, além de descontos para corridas na 99.

O curso gratuito e disponibilizado no WhatsApp conecta com a proposta da 99Pay e da Barkus de facilitar cada vez mais o acesso aos usuários. "Nossa inteligência artificial tem espírito jovem, é empática e bem humorada. Tudo isso não é por acaso." explica Isa Lodi, Product Owner na Barkus. "A Iara, aquela amiga próxima do Whatsapp, vem para traduzir o mundo das finanças para gente como a gente."

Para acessar o curso, basta acessar o app e clicar no banner sobre o curso, preencher os dados necessários para o cadastro e então será direcionado para iniciar a trilha de educação financeira com a Iara direto no WhatsApp.