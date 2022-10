Shutterstock.com Auxílio Brasil paga parcela para beneficiários com NIS final 9

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (24) a parcela de outubro do Auxílio Brasil para beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) final 9. O grupo receberá o valor de R$ 600 antes do dia 31 de outubro, data prevista inicialmente.

Além do benefício assistencial, os beneficiários devem receber a parcela de R$ 112 do vale-gás. O programa paga o valor de um botijão de 13 kg bimestralmente.

Já receberam os benefícios os grupos com NIS final de 1 a 8. Na terça-feira (25), será a vez dos beneficiários com NIS final 0 de receber os valores dos programas.

Confira o calendário das parcelas de outubro



11 de outubro - NIS final 1;

13 de outubro - NIS final 2 ;

14 de outubro - NIS final 3;

17 de outubro - NIS final 4;

18 de outubro - NIS final 5;

19 de outubro - NIS final 6;

20 de outubro - NIS final 7;

21 de outubro - NIS final 8;

24 de outubro - NIS final 9;

25 de outubro - NIS final 0.

O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Auxílio Brasil ou pelo Caixa Tem. Os valores também podem ser retirados em agências da Caixa Econômica Federal.

Parcelas do Auxílio



Atualmente, o Auxílio Brasil conta com parcelas de R$ 600 após uma manobra do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional para alavancar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL). O benefício terá vigência até dezembro deste ano.

A partir de janeiro, o valor será retomado no patamar de R$ 400. A medida foi confirmada pela Lei Orçamentária Anual (LOA), entregue pelo Ministério da Economia ao Congresso.

Os candidatos a presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já se comprometeram a manter o benefício no patamar atual, mas não informam de onde devem tirar o dinheiro para não ultrapassar as regras fiscais.