Prefeitura de SP divulga processo seletivo com 200 vagas de emprego em supermercados

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da Prefeitura de São Paulo realizará um processo seletivo para 200 postos de trabalho na área de supermercados no dia 25 de outubro . Para participar da seleção é preciso ir ao Cate Central, na avenida Rio Branco, nº 252, em um dos dois horários previstos: às 8h30 ou às 12h30. É preciso levar RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser o modelo digital.

"O setor da alimentação tem ampliado os processos seletivos no Cate. Realizamos no início desta semana um mutirão pelo programa Contrata SP, focado nesta área com quase 500 oportunidades. É um segmento que oferece chance também para a evolução profissional e estamos acompanhando algumas redes, que têm oferecido essas oportunidades”, afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.





As vagas oferecidas são para os cargos de operador de caixa e repositor de mercadorias, com salário de R$ 1.400. O Cate não exige experiência prévia, somente ensino médio completo.

O trabalhador terá direito a vale-transporte, assistências médica e odontológica e refeição no local. A vaga também oferece plano de cargos e salários para os funcionários. Foi divulgado que pessoas com fácil acesso aos bairros da Barra Funda e Pacaembu terão preferência no processo seletivo.

