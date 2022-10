Agência Brasil Diesel





Os preços médios do etanol hidratado subiram em outros 14 Estados e no Distrito Federal, caíram em 9 Estados e ficaram estáveis na Bahia na última semana, encerrada no dia 22. Os dados são de um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) , compilado pelo AE-Taxas.

A pesquisa não foi feita no Amapá. Já em Roraima, a cotação média foi de R$ 4,81 o litro. Porém, não foi possível realizar a comparação pois não houve referência na semana anterior.

Segundo a ANP, que pesquisa o valor do combustível em postos de todo o país, o preço médio do etanol subiu 2,31% na semana em relação à anterior, de R$ 3,46 para R$ 3,54 o litro.

Em São Paulo, a cotação média subiu 3,28% na semana, ficando em R$ 3,46 ante R$ 3,35 o litro nos sete dias anteriores. O estado é o principal produtor, consumidor e com mais postos avaliados.

Rio Grande do Norte teve a maior queda percentual nos preços na semana (2.94%). O valor do combustível foi de R$ 4,42 para R$ 4,29.

Por outro lado, o Mato Grosso registrou o maior avanço de preços na semana (3,99%), com variação de R$ 3,01 para R$ 3,13 o litro.

A ANP aponta que o preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,89 o litro, em Mato Grosso. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,13, também foi registrado no estado.

O preço máximo foi verificado em postos do Rio Grande do Sul. O etanol chegou a R$ 6,90 o litro. Enquanto o maior preço médio estadual foi de R$ 4,81, em Roraima.



O levantamento aponta que o preço do combustível subiu 3,21% na comparação mensal. O Estado com maior alta porcentual no período foi São Paulo (6,46%) e a maior baixa ocorreu no Acre (-24,64%).

