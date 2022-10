Lorena Amaro Black Friday





Cerca de 85% dos brasileiros quer parcelar as compras na Black Friday deste ano em até 6 vezes . Os dados são de um levantamento feito com mais de 10,5 mil usuários do Mercado Pago e do marketplace.

O estudo detectou que o elevado número de parcelas ocorre porque pelo menos 80% dos interessados apontaram pretender gastar até R$ 2 mil, um tíquete médio considerado alto.

Diretor de pagamentos do Mercado Pago, Daniel Davanço explica que quando as pessoas estão dispostas a gastar mais, cresce a busca por parcelamento.

"Na Black Friday do ano passado, o percentual das pessoas que pretendiam gastar até R$ 2 mil era de 70%. Ou seja, houve um aumento de 10 pontos. Mas as pessoas não quertem parcelamento sem perder de vista. A maior parte, 42% busca até seis parcelas, com cartão de crédito", diz.

A pesquisa constatou que 42% vão parcelar em até seis vezes; 27% em até três parcelas e 26% em até 12 parcelas. Por outro lado, 5% dos entrevistados vão optar por mais de 12 prestações. Nesta Black Friday, 68% vão usar o cartão de crédito para fazer as compras.





Daniel Davanço avalia que o Pix terá um papel importante neste ano. Ele aponta que 19% das pessoas vão usar esse sistema de pagamento, enquanto em 2021 eram 12%.

O levantamento apurou que 74% das pessoas aguardam o anúncio das ofertas para decidir o que comprar e 71% acreditam que vão encontrar descontos maiores do que no ano passado.

Com o Natal chegando, 68% dos entrevistados já se programaram para antecipar as compras e aproveitar os descontos.

De acordo com a diretora de marketplace do Mercado Livre, Julia Rueff, com a antecipação das ofertas, de forma que a Black Friday não seja ofuscada pela Copa do Mundo, "já sentimos aumento das vendas e esperamos que elas cresçam 20% em relação ao ano passado".

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG