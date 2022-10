Marcello Casal Jr/Agência Brasil Monitor do PIB registra queda em agosto

A atividade econômica brasileira teve recuo de 0,8% no mês de agosto em comparação com julho, de acordo com dados do Monitor do PIB-FGV, revelados nesta quarta-feira (19).



"A retração registrada na atividade econômica em agosto pode ser uma sinalização que a esperada desaceleração da economia chegou", analisa Juliana Trece, coordenadora da pesquisa.

Juliana explica que a queda registrada em agosto está associada, sobretudo, a retrações na indústria e nos serviços. Além disso, ela pontua que houve também queda no consumo das famílias em agosto, em comparação com o mês anterior.

"Dada a importância que o consumo tem apresentado em 2022, sendo considerado o principal responsável pelo bom desempenho da economia no primeiro semestre, sua retração em agosto sinaliza provável dificuldade de manutenção do crescimento na economia na segunda metade do ano", afirma.



Apesar do recuo mensal, o Monitor do PIB-FGV aponta que houve crescimento anual e trimestral. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a economia brasileira teve alta de 3,7% em agosto; em relação ao trimestre anterior, o encerrado em agosto registrou aumento de 3,3%.